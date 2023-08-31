Под Орлом в ДТП погибли двое

Скончались 29-летний водитель и его 26-летний пассажир.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, по предварительным данным, виновником аварии стал другой участник движения. ДТП произошло накануне в 18:30 на трассе «Орёл-Тамбов». Авария произошла на 11-м километре дороги (в Орловском муниципальном округе, у поворота на Становой Колодезь).

43-летний мужчина на небольшом грузовике Isuzu 5759L2 двигался в сторону областной столицы. В какой-то момент он позволил себе выехать на встречную полосу, что и стало причиной смертельной аварии.

Грузовик врезался в «Ладу», которая ехала в противоположном направлении. Водитель и пассажир легковой машины скончались на месте ещё до прибытия «Скорой помощи». Водитель грузовика получил телесные повреждения. Его госпитализировали в «Орловскую областную клиническую больницу».

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали трое и погибли двое человек.

ИА «Орелград»