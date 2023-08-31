Орловские нотариусы «завалили» Росреестр заявлениями

В ведомстве подсчитали количество обращений, связанных с недвижимостью.

В текущем году в Орловской области нотариусы направили в региональное Управление Росреестра уже более 9000 заявлений о регистрации недвижимости. Нетрудно подсчитать, что в среднем орловские нотариусы направляют в ведомство свыше 1000 заявлений в месяц, или более чем по 30 штук ежедневно. В пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области в связи с этим напомнили о том, что нотариусы при удостоверении сделки с недвижимостью, выдаче свидетельства о праве на наследство обязаны представлять в это ведомство документы на регистрацию, в электронном виде и самостоятельно в течение одного рабочего дня.

«Если же подача в режиме онлайн невозможна, то нотариус должен самостоятельно подать документы на бумажном носителе в двухдневный срок, — уточнили в пресс-службе орловского Росреестра. — Стоит отметить, что стороны могут и отказаться от подачи документов через нотариуса и направить документы в Росреестр лично или через представителя».

Ранее ведомство сообщило о том, что в текущем году уже более 900 жителей Орловской области запретили проводить сделки с недвижимостью без своего личного участия. Иными словами, они подали заявления о «невозможности государственной регистрации прав без личного участия правообладателя». По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество таких обращений в регионе выросло вдвое.

«Напомним, что такое заявление может подать каждый правообладатель недвижимости, — пояснили в Росреестре. — В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится запись, которая служит основанием для возврата без рассмотрения документов, представленных иными лицами даже при наличии у последних доверенности. Наличие в ЕГРН установленного запрета защитит владельца недвижимости от мошеннических действий злоумышленников, так как никто, кроме собственника, не сможет подать заявление и заключить сделку по переходу права без личного участия собственника недвижимости».

ИА «Орелград»