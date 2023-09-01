В Орле открылась выставка музыки и нот

Экспозиция была собрана специально к началу нового учебного года.

В отделе искусств Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка музыкально-нотной литературы «К началу нового учебного года (2023-2024 гг.)». Как пояснили организаторы, она проработает по 17 сентября. На экспозиции представлены: учебно-педагогическая и методическая литература и нотные издания. Выставка предназначена, прежде всего, для музыкантов, преподавателей, учащихся музыкальных школ и школ искусств, а также студентов творческих специальностей.

«Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики освящены в учебных пособиях И. Сакмарова «Современная музыка: на пути к новой классике», И. Русяевой «Справочник по элементарной теории музыки», М. Ройтерштейна «Основы музыкального анализа», — перечисляют в библиотеке имени Бунина. — В своей новой книге музыкант и просветитель М. Казиник «Музыкальные парадоксы» рассказывает о композиторах трех столетий от А. Алябьева до А. Шнитке».

Также посетители выставки могут ознакомиться с методическим пособием И. Михайлова «Литературно-музыкальные гостиные». Это издание расскажет о том, как провести массовое мероприятие в библиотеке, музее или учебном заведении. Среди нотных изданий в экспозиции представлена учебно-педагогическая литература для различных музыкальных инструментов, фортепианные ансамбли, вокальные и хоровые произведения.

«Большой художественной ценностью обладают произведения, представленные в издании Ц. Кюи «Хоровые и фортепианные миниатюры для исполнителей и педагогов», — подсказывают организаторы. – Р. Имамутдинов точно раскрывает содержание стихов известных поэтов в сборнике «Произведения для хора без сопровождения на стихи И. Бродского и Р. Гамзатова». Студентам музыкальных учебных заведений адресовано издание современного композитора А. Быстрова «Сборник романсов для средних и высоких голосов на стихи А. Фета в сопровождении фортепиано».

Ну а для школьных учителей музыки наверняка будет интересно пособие по музыкальной литературе Е. Ежова «Великие русские композиторы: (С. И. Танеев и Г. В. Свиридов)».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»