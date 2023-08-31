Студенческой поликлинике разрешили проводить хирургические операции

31.8.2023 | 21:00 Медицина, Новости, Образование

Студполиклиника ОГУ имени Тургенева расширила спектр своих услуг.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева, входящая в его структуру Студенческая поликлиника расширила спектр оказания медицинских услуг. Он дополнен лечением, требующим хирургического вмешательства. В опорном вузе отметили, что соответствующую лицензию медучреждению после проведенной проверки выдал Росздравнадзор.

Новой услугой могут воспользоваться не только студенты ОГУ имени Тургенева, но и любой другой житель Орловской области. Правда, за это придется заплатить, поскольку студенческая поликлиника не входит в систему обязательного медицинского страхования. Тем не менее, в ОГУ заверили, что специалисты учреждения готовы оказать хирургическую помощь, требующую малоинвазивного оперативного вмешательства, которое можно проводить без применения общей анестезии и в амбулаторных условиях.

«Хирургическая помощь всегда остается актуальной. И теперь Студенческая поликлиника ОГУ имени И. С. Тургенева стала еще одной точкой, где возможно ее оказание», – отметил главный врач медучреждения Александр Котов. В самом вузе добавили, что «студенческий» хирургический кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, включая операционный стол, осветительные приборы, инструменты хирурга, оборудование для стерилизации и дезинфекции и др. Коллектив поликлиники также укомплектован кадрами для оказания квалифицированной хирургической помощи.

ИА «Орелград»


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