В Орле «Брянскую мясную компанию» наказали из-за пчел

Предприятие обвинили в нарушении правил оповещения об использовании пестицидов.

В Орловской области по результатам проведенной проверки «Брянская мясная компания» была привлечена к административной ответственности по статье 8.3 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Кроме того, в ее адрес направлены рекомендации по соблюдению обязательных требований в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям.

Как пояснили в ведомстве, предприятие оштрафовано за некорректное сообщение о применении пестицидов и агрохимикатов. Нарушение было выявлено в рамках федерального государственного контроля: в июле текущего года была проведена плановая выездная проверка. В результате проверяющие установили, что компания нарушила регламенты при размещении оповещений о проведении химических обработок сельскохозяйственных культур пестицидами и агрохимикатами в газетах «Шаблыкинский вестник» и «Авангард».

«Информация о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов содержала сведения не в полном объеме и размещена несвоевременно, тем самым нарушены нормы статьи 16 Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации» и статьи 22 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

Ранее ведомство сообщало, что в первом полугодии 2023 года в Орловской области было проведено 279 контрольно-надзорных мероприятий в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В результате было выявлено 278 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Наиболее часто встречающимися нарушениями стали отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами, а также отсутствие регистрации сельхозтоваропроизводителей в информационной системе «Сатурн».

ИА «Орелград»