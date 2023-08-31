В Орле раскрыли необычный угон иномарки

Угонщик уже предстал перед судом и получил наказание.

Заводским районным судом города Орла рассмотрено уголовное дело об угоне автомобиля, причем обстоятельства этого преступления были довольно необычными. Детали процесса раскрыли в пресс-службе суда. Обвинение было предъявлено местному жителю, который ранее уже был судим. Было установлено, что мужчина проводил время в пивбаре. Там он «нашел» чужой рюкзак, в котором тут же порылся. Внутри лежали документы, удостоверяющие личность, банковские карты, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль марки «Рено Сандеро» и брелок для сигнализации с двумя ключами от этого же автомобиля.

«У осужденного возник план, и он решил воспользоваться найденными вещами, — сообщили в пресс-службе Заводского райсуда. — В паспорте он посмотрел адрес прописки владельца рюкзака и отправился по этому адресу, предполагая, что автомобиль стоит около дома владельца рюкзака. Подъехав по нужному адресу, при помощи имеющегося у него брелока сигнализации, путем подачи команды «поиск автомобиля», осужденный увидел припаркованный во дворе дома «Рено Сандеро».

Однако самостоятельно угнать автомобиль преступнику не удалось, так как он был настолько пьян, что физически не мог вести машину. И тогда он нашел выход: позвонил своему знакомому и попросил довезти его на якобы его же автомобиле до дома, а иномарку затем отогнать на стоянку. Приятель ничего плохого не заподозрил и выполнил просьбу. Кстати, саму иномарку осужденный планировал разобрать в гараже и распродать по частям.

Владелец заметил пропажу автомобиля на следующее утро и тут же обратился за помощью в полицию. Преступление было раскрыто оперативно. Уже вечером потерпевшему позвонили из органов и сообщили о том, что угнанный автомобиль найден. С помощью эвакуатора иномарку вернули владельцу, а вскоре был установлен и задержан и сам похититель. В судебном заседании свою вину он признал.

«Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере), — добавили в пресс-службе суда. — Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 6 месяцев. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу».

ИА «Орелград»