Орловский суд признал незаконной повторную торговлю шинами

«Повторяющийся» товар был выявлен в торговой точке ливенского предпринимателя.

В Орловской области вступило в силу решение Ливенского районного суда. Еще весной Управление Роспотребнадзора по Орловской области подало иск в интересах неопределенного круга потребителей. Ведомство поставило вопрос о прекращении противоправных действий. Иск был подан к местному индивидуальному предпринимателю. Из него следует, что главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей выявил нарушение при анализе данных Государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

В частности, было проведено контрольное мероприятие без взаимодействия, а именно «наблюдение за соблюдением участником оборота шин обязательных требований правил маркировки средствами идентификации». В ходе этого мероприятия проверяющие установили, что осенью-зимой 2022 года в принадлежащем ливенскому бизнесмену магазине «допускались повторные продажи шин, маркированных средствами идентификации».

В частности, было продано восемь шин без товарного знака на общую сумму почти 40 тысяч рублей. Как показала проверка, ранее они уже были выведены из оборота, то есть шины с такой маркировкой уже продавались. Кроме того, было выявлено около сотни фактов повторной продажи брендовых пневматических шин, причем большинство из них до этого уже дважды были выведены из оборота. Согласно экспертному заключению, всего за два с половиной месяца в указанном магазине было совершено 114 повторных продаж шин на общую сумму около 630 тысяч рублей.

По итогам контрольного мероприятия владельцу магазина официально объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Также ему предложили обеспечить соблюдение обязательных требований «Правил маркировки шин средствами идентификации». Однако повторное наблюдение показало, что сомнительные продажи не прекратились. Только за январь 2023 года были зафиксированы 24 повторные продажи шин на 115 тысяч рублей.

Поскольку предприниматель отказался выполнять предостережение, Управление Роспотребнадзора обратилось в суд. Иск был удовлетворен в полном объеме. Суд постановил признать незаконными действия предпринимателя в отношении неопределенного круга лиц, поскольку он нарушил право потребителей на получение полной, необходимой и достоверной информации о реализуемых товарах. Нарушение выразилось в реализации шин, которые продавать запрещено, а именно в повторной продаже как бы одного и того же экземпляра и реализации товара, немаркированного средствами идентификации. Суд обязал бизнесмена прекратить противоправные действия.

ИА «Орелград»