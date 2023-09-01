В доме на Панчука запретили производство взрывчатки

Жилой дом XIX века получил историко-культурные границы.

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов издал приказ об утверждении границ территории и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Дом жилой», XIX в.». Он расположен в Орле на улице Панчука, 64. Основанием стало обращение индивидуального предпринимателя Войтовича. Предварительно в ведомстве был рассмотрен проект границ территории объекта, который и был утвержден.

Правовой режим использования территории указанного дома будет следующим. Разрешается там только ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Список запретов гораздо шире. Прежде всего, власти запретили строительство капитальных объектов на территории дома-памятника и увеличение его собственных объемно-пространственных характеристик.

Дом на Панчука нельзя использовать под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих его интерьер и фасад, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения. Нельзя использовать его и под объекты производства с оборудованием, оказывающим динамическое и вибрационное воздействие на конструкции дома. Причем мощность оборудования значения не имеет.

Запрет распространяется также на лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ. Кроме того, на вновь ограниченной территории запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению дома-памятника. В целом нельзя проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности.

ИА «Орелград»