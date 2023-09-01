Юных орловцев не заметили на несанкционированных акциях

Причастности подростков к деструктивной деятельности не установлено.

В текущем году в Орловской области фактов вовлечения несовершеннолетних жителей региона в сообщества деструктивной направленности не установлено. Также не допущено их участия в несанкционированных публичных мероприятиях и размещения ими в сети «Интернет» призывов к указанным действиям. Об этом сообщает региональное Управление МВД России в своем отчете об оперативной обстановке по итогам 7 месяцев 2023 года.

«Территориальными органами внутренних дел во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти комплексно решается задача снижения уровня криминализации несовершеннолетних, их защиты от бытового насилия, — следует из ведомственной информации. — Продолжена работа в формате «социальных патрулей», которыми осуществлено 625 выездов и 1545 проверок семей и 804 подростка. В результате было выявлено 75 нарушений, по которым были составлены административные материалы».

Кроме того, во взаимодействии с департаментом образования в Орловской области реализован план совместных мероприятий с образовательными учреждениями по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе проявлений экстремизма. Он был разработан на 2022/2023 учебный год. В настоящее время заинтересованными ведомствами прорабатываются предложения для включения в план на следующий учебный год.

ИА «Орелград»