Под Орлом контракт на 33 миллиона достался единственному поставщику

Чиновники узаконили решение официальным постановлением администрации.

Администрация Ливенского района 30 августа 2023 года издала постановление «Об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». Этим документом общество с ограниченной ответственностью «ЭкоГазПроект» признано единственным подрядчиком по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству блочной котельной для теплоснабжения села Коротыш. Цена контракта установлена в размере 33,284 миллиона рублей.

Постановлением также установлен авансовый платеж – 50 процентов от этапа работ по контракту. Срок выполнения работ – в течение 89 календарных дней. Предельный срок, на который заключается контракт, — 28 декабря 2023 года. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами подрядчика составляет 75 процентов. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 процентов, а размер обеспечения гарантийных обязательств – всего 1 процент от цены контракта.

В роли заказчика со стороны Ливенского района выступает управление жилищно-коммунального хозяйства. Именно ему администрация делегировало право заключить крупный контракт на строительство с единственным подрядчиком. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя главы администрации района. Напомним, ранее Контрольно-счетная палата города Ливны провела аудит в сфере закупок за 2022 год и первый квартал 2023 года.

Она выяснила, что в 2022 году в Ливнах закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) были размещены на сумму 208,75 миллиона рублей, что составляет 26 процентов в общем объеме закупок. В первом квартале текущего года было осуществлено 1460 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 122,084 миллиона рублей, что составило на тот момент 69 процентов в общем объеме закупок.

ИА «Орелград»