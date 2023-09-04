В Орловской области завели 27 уголовных дел о мигрантах

Органы расследуют факты фиктивной постановки иностранцев на учет.

В текущем году в Орловской области по материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 27 уголовных дел по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Об этом говорится в информационно-аналитической справке о работе за 7 месяцев 2023 года, обнародованной региональным Управлением МВД России.

Кроме того, сотрудниками подразделений по вопросам миграции УМВД в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности в отчетном периоде времени было выявлено 1537 фактов нарушения миграционного законодательства. Они же задокументировали 874 административных правонарушения, связанных с пребыванием и проживанием в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьями 18.8-18.10, 18.15, 18.20 и 19.27 КоАП РФ.

«В целях противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области проведено 85 профилактических мероприятий в учебных заведениях, в том числе в форме лекций по формированию у подростков стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится также в ведомственном документе.

ИА «Орелград»