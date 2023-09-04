Подрядчику дали 10 дней на устранение недоделок на Космонавтов

Капитальный ремонт орловской улицы затянулся на месяц.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, приёмка объекта состоялась 1 сентября. Ремонт улицы выполняло ООО «Дорстрой 57». Из-за того, что подрядчик сдал работы на месяц позже оговоренного срока, к нему применят штрафные санкции.

Однако существенных недостатков принимающая сторона не выявила. «Работы выполнены качественно, но мы обратили внимание на ряд недостатков. Например, есть места, где плитка не просыпана песком, также необходимо убрать строительный мусор. Мы дали 10 дней на то, чтобы исправить это, и тогда подпишем акты принятых работ», — рассказал начальник городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Никита Митряев.

Также буквально перед приёмкой подрядчик устранил другую проблему – разницу в уровне стыков. На неё указали местные жители. Кроме того, ремонт улицы Космонавтов раскритиковал депутат областного совета Евгений Косогов. В своих соцсетях он выдвинул целый ряд претензий. В частности, он указал, что один из люков, только что установленный на дороге, просел на три сантиметра.

В повторной приёмке ремонта примут участие губернатор Андрей Клычков и мэр Юрий Парахин. Она состоится на текущей неделе.

В рамках капремонта на улице Космонавтов уложили 16 тысяч квадратных метров нового асфальта (в два слоя), а также около 7 тысяч квадратных метров плитки. Также территорию засеяли газонной травой. На улице установили три остановочных павильона, а также светофор, оборудованный кнопкой вызова.

ИА «Орелград»