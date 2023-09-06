В Орле к ответственности привлекли бывшего топ-менеджера

Суд изучил административные материалы, поступившие из прокуратуры.

Арбитражный суд Орловской области решил привлечь бывшего директора компании «АгроСнабжение» Дмитрия Чубова к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ. Бывшему топ-менеджеру назначено административное наказание в виде предупреждения. Однако на решение орловского суда может быть подана апелляционная жалоба в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Как следует из материалов дела, с заявлением в суд обратилась прокуратура Железнодорожного района города Орла. Требование надзорного органа было мотивировано тем, что в сентябре 2020 года между компанией «АгроСнабжение» в лице ее директора и физлицом был заключен договор купли-продажи транспортного средства. Автомобиль ГАЗ 2704-0000010-03, 2005 года выпуска, был продан за 120 тысяч рублей. Прокуратура указала, что решением арбитражного суда Орловской области от 10 января 2021 года «АгроСнабжение» было признано несостоятельным, в отношении него открыли конкурсное производство. А в феврале 2023 года вступило в силу решение арбитражного суда, которым указанный выше договор купли-продажи транспортного средства был признан недействительной сделкой. На покупателя была возложена обязанность возвратить в конкурсную массу должника купленную им машину, при этом была восстановлена задолженность «АгроСнабжение» перед ним в сумме 120 тысяч рублей.

Прокуратура и суд пришли к выводу, что спорное транспортное средство было реализовано по цене, «существенно отличающейся в худшую для должника сторону от рыночной цены имущества на дату совершения сделки». В результате сделка повлекла за собой необоснованное выбытие указанного выше автомобиля из конкурсной массы «АгроСнабжения» и, соответственно, нарушение прав и законных интересов как кредиторов, так и самой компании, тем более, что на момент совершения указанной сделки она имела неисполненные обязательства по уплате обязательных платежей.

Совершение бывшим директором сделки по отчуждению транспортного средства не позволило включить в дальнейшем, после признания общества банкротом, автомобиль в конкурсную массу и удовлетворить требования кредиторов, — к такому выводу пришло надзорное ведомство. Поэтому, по мнению прокуратуры, в действиях бывшего директора были усмотрены признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.13 КоАП РФ (отчуждение имущества юридического лица, если это действие совершено при наличии признаков банкротства юридического лица и не содержат уголовно наказуемых деяний). Кстати, ответчик требование административного органа не признал.

ИА «Орелград»