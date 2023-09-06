Жителей Орла научат писать книги

С теорией написания стихов и прозы горожан познакомят в библиотеке.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина, 10 сентября в 12.00 часов в стенах этого учреждения состоится первое занятие для начинающих авторов. Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта «НеЛицей». Тема первого урока звучит так: «Знакомство с теорией написания стихов и прозы. Азы стихосложения». Организаторы пояснили, что в дальнейшем занятия будут проходить два раза в месяц, в универсальном читальном зале библиотеки. Кстати, вход свободный, на занятия приглашаются все желающие.

«Образовательный проект «НеЛицей» создан при поддержке Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина и Орловского отделения Союза литераторов России, — сообщили организаторы. — Основные цели проекта – образовательно-просветительская деятельность, выявление и поддержка литературного творчества начинающих авторов».

Руководителем этого образовательного проекта является Лариса Панина, прозаик, поэт, член Орловского отделения Союза литераторов России. Она же — редактор творческих объединений «Брусчатка» и «Стихия душ». Основатель «Брусчатки» Александр Янхир стал куратором проекта. Кстати, Янхир – музыкант, поэт, исполнитель и член Орловского отделения Союза литераторов России.

«Пишете стихи или прозу и у вас есть желание развить свои навыки? Творческое объединение «Брусчатка» приглашает авторов, жаждущих развития своих творческих способностей, плодотворной работы над собственными произведениями, а также общения с единомышленниками», — призывают авторы проекта.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»