В Орле возбуждено дело по факту исчезновения 13-летнего мальчика

Оно заведено по статье «убийство».
Именно так предписывают поступать в подобных случаях нормы законодательства. Делом занимается Следственное управление Следственного комитета по Орловской области.
Пропавшего мальчика зовут Василий Русланович Николаенко. Он родился 19-го января 2010-го года. Подросток проживал в Сосковском районе в деревне Мураевка.
Известно, что он не имел намерений покинуть или сменить место жительства. Последний раз его видели 2 сентября в другой деревне этого же района под названием Моргаевка. Мальчик вышел из хозпостройки и не вернулся ни обратно, ни домой.
«Следствие полагает, что в отношении пропавшего могло быть совершено преступление», — отметили в СУ СК РФ по Орловской области.
В данный момент Следственным комитетом вместе с полицией и волонтёрами создан штаб для координации действий по поиску пропавшего.
Приметы:
- на вид 12-13 лет,
- рост 130 сантиметров,
- среднего телосложения, плечистый,
- глаза чёрные,
- нос прямой широкий,
- волосы чёрного цвета,
- на момент исчезновения был пострижен наголо,
- был одет в брюки чёрного цвета с боковыми карманами спортивного стиля,
- на ногах пропавшего были резиновые тапки-шлёпанцы черного цвета.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться на номер 02 или на номер 8-920-815-65-55.
ИА «Орелград»