В Орле возбуждено дело по факту исчезновения 13-летнего мальчика

Оно заведено по статье «убийство».

Именно так предписывают поступать в подобных случаях нормы законодательства. Делом занимается Следственное управление Следственного комитета по Орловской области.

Пропавшего мальчика зовут Василий Русланович Николаенко. Он родился 19-го января 2010-го года. Подросток проживал в Сосковском районе в деревне Мураевка.

Известно, что он не имел намерений покинуть или сменить место жительства. Последний раз его видели 2 сентября в другой деревне этого же района под названием Моргаевка. Мальчик вышел из хозпостройки и не вернулся ни обратно, ни домой.

«Следствие полагает, что в отношении пропавшего могло быть совершено преступление», — отметили в СУ СК РФ по Орловской области.

В данный момент Следственным комитетом вместе с полицией и волонтёрами создан штаб для координации действий по поиску пропавшего.

Приметы:

на вид 12-13 лет,

рост 130 сантиметров,

среднего телосложения, плечистый,

глаза чёрные,

нос прямой широкий,

волосы чёрного цвета,

на момент исчезновения был пострижен наголо,

был одет в брюки чёрного цвета с боковыми карманами спортивного стиля,

на ногах пропавшего были резиновые тапки-шлёпанцы черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться на номер 02 или на номер 8-920-815-65-55.

ИА «Орелград»