В Орле провели диагностику трамвайных путей

К ремонту могут приступить на текущей неделе.

Речь идёт о путях, расположенных на территории Железнодорожного района. В связи с планируемым открытием Красного моста их должны привести в порядок, причём – в обозримом будущем.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, строительная компания «Северный путь» завершила предварительное обследование путей и представила первому заместителю мэра Вадиму Ничипорову план восстановления полотна. Пока что речь идёт только о текущем ремонте наиболее проблемных участков. Тем не менее, некоторые ремонтные работы могут оказаться достаточно масштабными и привести к перекрытию движения.

«Предлагаю до конца недели определить с ТТП, какие именно элементы подлежат первоочередному ремонту, и перейти к практике. Работы потребуют не одной недели, но нам необходимо уложиться до конца ноября — до открытия движения по Красному мосту», — пояснил Вадим Ничипоров.

Также в данный момент государственную экспертизу проходят проекты ремонта трамвайных путей по улице Пушкина (а также по улицам Гостиной и Карачевской, которые находятся уже в Заводском районе). Они предусматривают полную замену энергохозяйства – и самих рельсов, и контактной сети.

ИА «Орелград»