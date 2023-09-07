Орловщина вошла в топ-5 по производству гречихи

7.9.2023 | 14:12 Новости, Экономика

На долю этих регионов приходится 75% валового сбора.

Фото: ИА «Орелград»

Кроме Орловской области в лидерах оказались Алтайский край, Башкирия, Курская и Воронежская области. Всего данная культура выращивается в 49 регионах нашей страны. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.

В целом по стране с начала текущего года производство гречневой крупы выросло на 6,8%. Посевные площади под гречихой увеличены на 14,3% (до 1,3 миллиона гектаров). Как утверждают в ведомстве, при всём этом цены на данный продукт сократились на 12,3%.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Орловской области, в нашем регионе гречихой засеяно 60,4 тысячи гектаров. Это на 9 тысяч гектаров больше, чем годом ранее.

К настоящему моменту убрано около одной шестой от этих площадей, намолочено 17,5 тысяч тонн гречневой крупы.

ИА «Орелград»


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