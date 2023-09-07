В Орле появилась комната примирения супругов

7.9.2023 | 13:10 Новости, Общество

Её открыли в Семейном МФЦ.

Фото администрации Орловской области

Это специальное помещение, где супруги, которые столкнулись с трудностями и взаимным непониманием, смогут обсудить свои проблемы в присутствии психолога. Также они могут заключить «соглашение о примирении». О новой инициативе рассказал «Первый Областной».

Услуга предоставляется бесплатно. Однако для посещения комнаты примирения понадобится предварительная запись. Оставить заявку можно несколькими способами – придя в сам центр (на Комсомольскую, 102-А), позвонив по телефону (4862) 30-34-36 или через сайт либо соцсети учреждения.

Такие же комнаты планируют открыть и в Семейных МФЦ, которые работают в Ливнах, Болхове и Кромах. Напомним, что ещё одно такое учреждение должно появиться во Мценске.

Ранее орловский проект позитивно отметил президент России Владимир Путин.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования