В Орле появилась комната примирения супругов

Её открыли в Семейном МФЦ.

Это специальное помещение, где супруги, которые столкнулись с трудностями и взаимным непониманием, смогут обсудить свои проблемы в присутствии психолога. Также они могут заключить «соглашение о примирении». О новой инициативе рассказал «Первый Областной».

Услуга предоставляется бесплатно. Однако для посещения комнаты примирения понадобится предварительная запись. Оставить заявку можно несколькими способами – придя в сам центр (на Комсомольскую, 102-А), позвонив по телефону (4862) 30-34-36 или через сайт либо соцсети учреждения.

Такие же комнаты планируют открыть и в Семейных МФЦ, которые работают в Ливнах, Болхове и Кромах. Напомним, что ещё одно такое учреждение должно появиться во Мценске.

Ранее орловский проект позитивно отметил президент России Владимир Путин.

ИА «Орелград»