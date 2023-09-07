В Орле засекретили количество бригад «Скорой помощи»

Показатель убрали из публичных еженедельных сводок.

Они размещаются в официальной группе «Станции скорой медицинской помощи» «ВКонтакте», которая обслуживает областной центр и Орловский муниципальный округ. В рамках последнего отчёта указано количество выездов (2145), среднее время доезда (13 минут), а также более детальная статистика по пациентам.

Однако из таблицы пропала графа «количество бригад». В предыдущем отчёте их было 23.

На данный факт обратил внимание один из пользователей. Ему ответили с официального аккаунта Департамента здравоохранения Орловской области.

«Убрали, чтобы не было возможности спекулировать подобными цифрами тем, кому это выгодно по тем или иным причинам. Основной показатель эффективности работы бригад — среднее время доезда на экстренные выезды, поэтому его и решено было оставить как ключевой показатель», — гласит ответ областной администрации.

Отметим, что не все орловцы, которые комментировали данный пост, согласились с такой позицией. «Основной показатель эффективности это как раз количество выездных бригад, а не средний показатель выезда на экстренные случаи. Помимо них есть ещё много разных вызовов, основной показатель именно количество бригад, ибо в любой момент может наступить экстренность», — отметил один из пользователей.

ИА «Орелград»