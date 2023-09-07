В Орловской области начали досрочно ремонтировать дороги

7.9.2023 | 15:30 Новости, Строительство

Речь идёт об объектах, запланированных на 2024-й год.

Фото: orel-region.ru (иллюстративное)

Такую информацию озвучил губернатор Андрей Клычков на совещании с главами муниципальных образований. Работы оплачиваются за счёт бюджетного кредита из федеральной казны.

В настоящее время в области идёт ремонт на двух таких участках общей протяжённостью 23,3 километра. Они находятся на дорогах «Нарышкино – Сосково» (в Сосковском районе) и «Горки – Шаблыкино» (в Шаблыкинском районе).

Сейчас подрядные организации выполняют работы по устройству выравнивающего слоя. Ожидается, что ремонт завершится в октябре текущего года.

Кроме того, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ещё нужно сдать ряд объектов, запланированных на 2023-й. Это два моста, а также девять участков автодорог общей протяжённостью 26 километров. Что касается дорог, то они уже отремонтированы (в ряде случаев капитально), однако их ещё нужно привести в нормативное состояние.

В данном случае финансирование составляет 695 миллионов рублей, 470 из них – это федеральные средства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»


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