Орловцы украли водоразборную колонку

Однако подозреваемых нашла полиция.

Преступление произошло в Дмитровском районе. В нём подозреваются трое местных жителей.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, в полицию обратились представители предприятия. Злоумышленники демонтировали и похитили водоразборную колонку и металлический люк, принадлежавшие компании.

Материальный ущерб оценили в 2 тысячи 600 рублей (с учётом износа оборудования). Полиция выяснила, что к преступлению причастны трое местных жителей. Они разрушили цементное основание колонки, присвоили имущество и отнесли в пункт приёма металлолома.

Их незаконная выручка составила 1 тысячу 800 рублей. Мужчины распорядились средствами по своему усмотрению.

В итоге в отношении них возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Хотя ущерб не является большим, в деле присутствуют отягчающие обстоятельства – преступление совершено группой лиц, причём по предварительному сговору. Максимальным наказанием может стать лишение свободы на пять лет (с ограничением свободы на ещё один год).

ИА «Орелград»