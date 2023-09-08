В Орле иностранке дали восемь лет

Женщину признали виновной в наркоторговле.

Приговор вынес Советский районный суд Орла. Осуждённая – 32-летняя гражданка Узбекистана. Женщина признана виновной в покушении на сбыт наркотиков с целым рядом отягчающих обстоятельств. Преступление совершалось в составе группы лиц, по предварительному сговору, партия была крупной. Кроме того, использовался интернет.

Всё происходило в августе минувшего года. Согласно плану, женщина должна была получать от сообщников наркотики, хранить их, фасовать и помещать в тайники («закладки») с целью последующего сбыта.

В итоге на руках у иностранки оказалось около 125 граммов наркотического средства. Однако она не успела приступить к незаконной торговле – её задержала полиция. У женщины изъяли 149 свёртков с наркотиками.

Свой срок она будет отбывать в колонии общего режима. Осуждённая пыталась обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но она оставила его без изменения. К настоящему моменту судебное решение вступило в силу, сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»