Главу фонда капремонта будут выбирать при помощи бюллетеней

Новшество в правила назначения главы регоператора ввело региональное правительство.

Правительство региона внесло важные изменения в «Порядок назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора – некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Кстати, сам документ в первоначальной редакции был утвержден еще в 2014 году. Поправки в него внесены в соответствии со статьей 178.1 Жилищного кодекса РФ.

Они касаются, в основном, правил проведения третьего этапа конкурсного отбора. Напомним, что глава фонда капремонта в Орловской области назначается только после проведения процедуры отбора, для чего создается специальная комиссия. Изначально конкурс проводился в два этапа, на первом из которых оценивался поданный претендентами пакет документов, а на втором сдавались квалификационные экзамены. Теперь этапов может быть и три: согласно новым правилам, третий этап проводится в случае, если к нему допущены один и более участников. Если к нему никто не допущен, то конкурс признается несостоявшимся

Формой проведения третьего этапа выбрано индивидуальное собеседование. Оно заключается в процедуре устных ответов на вопросы, касающиеся профессиональных знаний, навыков, опыта, оценки трудовой деятельности (в том числе особенностей трудовой деятельности, причин и характера смены работы, значимых результатов и достижений). Кроме того, комиссия оценивает деловые и личностные качества претендента. Результаты индивидуального собеседования оцениваются в баллах. Причем баллы, выставленные каждым членом комиссии, а также общий и средний баллы будут вноситься в конкурсные бюллетени.

«Конкурсный бюллетень приобщается к протоколу заседания комиссии, — говорится в новом документе. — Форма конкурсного бюллетеня утверждается организатором конкурса». Раньше для этого использовался оценочный лист, и составлялась рейтинговая таблица. Победу одерживал тот, кто набирал больше баллов, а при их равенстве решающее значение имел голос председателя комиссии. Теперь победителем будет признаваться претендент, прошедший третий этап конкурса и получивший наибольшее количество баллов по результатам второго и третьего этапов, либо единственный претендент, допущенный к третьему этапу и получивший по его результатам средний балл не менее 6-ти.

Если по результатам третьего этапа все претенденты набрали средний балл менее 6-ти, комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся, а впоследствии он проводится повторно. Кстати, 10 баллов претендент может получить только в случае, если он правильно ответил на все заданные вопросы, последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую активность, показал высокий уровень профессиональных знаний и навыков в соответствующей сфере, аналитические способности, навыки аргументировано отстаивать собственную точку зрения и ведения деловых переговоров. Ответ более чем на половину вопросов принесет ему лишь 8 баллов.

ИА «Орелград»