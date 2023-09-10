Условия поддержки орловских технопарков изменили

10.9.2023 | 9:00 Новости, Экономика

Поправки внесены в порядок предоставления субсидий управляющим компаниям.

Фото: ИА «Орелград»

Правительство Орловской области внесло изменения в «Порядок предоставления субсидий управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям». Многие пункты были переписаны и изложены в новой редакции.

Например, по новым правилам субсидии не могут предоставляться на софинансирование расходов, совпадающих по форме, срокам и виду с расходами, ранее возмещенными в соответствии с похожим постановлением правительства РФ. Последнее было утверждено в 2014 году. Оно регламентировало порядок отбора регионов, имеющих право на получение трансфертов на возмещение затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры для различных индустриальных парков. Кстати, то постановление касалось и особых экономических зон, а подобная зона действует в Мценске.

Переписаны также условия субсидирования на местном уровне. Так, субсидии предоставляются на финансовое обеспечение четко определенных постановлением видов затрат, за исключением капитального ремонта. Для индустриального, промышленного или агропромышленного парка субсидирование предусмотрено на создание и развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, подведение к их границам сетей тепло-, газо-, энерго- и водоснабжения, ливневой канализации, система очистки сточных вод, линии связи и др.

Бизнес-парки могут получить субсидии на приобретение основных средств, в том числе специального транспорта, механизмов, оборудования, устройств и мебели, электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, периферийных устройств и копировально-множительного оборудования. Для технопарков предусмотрены субсидии на строительство и реконструкцию объектов внешней и внутренней инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, офисных, лабораторных и производственных помещений и др.

ИА «Орелград»


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