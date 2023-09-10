На областной департамент образования завели дело

Предметом изучения станут «тайны» внедрения информационных технологий.

Орловское УФАС России издало приказ о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства департаментом образования Орловской области, бюджетным учреждением «Региональный центр оценки качества образования» (ОРЦОКО) и обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика информационных технологий». Заведено оно на основании заявления компании «ФинПромМаркет-XXI».

Корень истории уходит в 2011 год, когда в соответствии с распоряжением правительства Орловской области ОРЦОКО был определен госзаказчиком на проведение научно-исследовательских работ по теме «Развитие системы информационного обеспечения процесса управления региональной системой образования на основе автоматизации типовых функций, реализуемых субъектами управления образовательным процессом на уровне учреждений общего образования».

Во исполнение распоряжения был объявлен открытый конкурс на право заключения госконтракта на выполнение научно-исследовательских работ по указанной теме. По результатам в октябре 2011 года был заключен контракт с ООО «ФИТ». Спустя месяц по приказу департамента образования ОРЦОКО было поручено выполнение работ по «внедрению уровневой системы автоматизации типовых управленческих функций, реализуемых в региональной системе образования Орловской области, обеспечивающей оперативное информационно-аналитическое взаимодействие субъектов образовательного процесса».

Во исполнение данного приказа в декабре 2011 года был объявлен открытый конкурс, который признали несостоявшимся «в связи с принятием решения об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки». А в мае 2012 года на основании решения аппарата губернатора и правительства Орловской области госконтракт на выполнение работ по созданию и внедрению уровневой системы автоматизации типовых управленческих функций был заключен с ООО «Белгородские информационные решения».

В январе 2023 года между «ФИТ» и ОРЦОКО было заключено лицензионное соглашение. Согласно ему Центру за вознаграждение в размере 99 000 рублей переданы на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа». ОРЦОКО определен региональным оператором всех подобных информационных систем.

«Таким образом, на территории Орловской области была внедрена региональная информационная система. Оплата приобретения неисключительных прав, выполнения работ была произведена за счет средств областного бюджета», — говорится в материалах дела. Орловским УФАС установлено, что начиная с 2014 года, было проведено множество закупок на выполнение работ по модернизации, развития, функционирования и эксплуатации региональной информационной системы в сфере образования. Только за 2022-2023 годы ОРЦОКО было проведено не менее семи таких закупок, по итогам которых контракты заключались с единственным участником. Однако, как подозревает антимонопольная служба, фактическим исполнителем являлась другая компания, а стоимость договоров, которые с ней заключал единственный участник, была существенно ниже стоимости контрактов, заключенных между ним и ОРЦОКО.

Также предварительно установлено, что на момент подачи заявки на участие в аукционе у компании, получившей контракты как единственный участник, отсутствовали права на использование информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа». В УФАС считают, что по этой причине заявка должна была быть отклонена. Кроме того, результаты интеллектуальной деятельности должны принадлежать субъекту РФ, то есть Орловской области. Однако ни ОРЦОКО, ни департамент образования не обращались к ООО «ФИТ» за получением исключительных прав на продукт, говорится в определении о возбуждении антимонопольного дела.

«При указанных обстоятельствах последующая модернизация региональной информационной системы в сфере образования не может осуществляться любым субъектом, поскольку в этом случае это являлось бы нарушением авторского и исключительного права на информационную систему», — считают антимонопольщики, ссылаясь на имеющуюся судебную практику. Совокупность вышеизложенных обстоятельств, по мнению антимонопольного органа, может свидетельствовать о заключении департаментом образования, ОРЦОКО и двумя коммерческими фирмами соглашения, ограничивающего конкуренцию и доступ на товарный рынок создания, внедрения, модернизации, развития, функционирования и эксплуатации информационных систем.

ИА «Орелград»