В Шаблыкинском районе обезвредили беспилотник

Он был принудительно посажен, уточняет портал Орловской области.
Летательный аппарат обнаружен 10 сентября у села Сомово. Украинский беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен.
Место происшествия оцеплено, сообщают власти. Пострадавших нет. Правоохранители работают на месте происшествия. Опасности для жителей региона нет, заверили в правительстве региона.
Напомним, 30 августа в Орловской области обезврежено сразу три БПЛА. Один из них сбил вертолет.
ИА «Орелград»