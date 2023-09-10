В Шаблыкинском районе обезвредили беспилотник

Он был принудительно посажен, уточняет портал Орловской области.

Летательный аппарат обнаружен 10 сентября у села Сомово. Украинский беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен.

Место происшествия оцеплено, сообщают власти. Пострадавших нет. Правоохранители работают на месте происшествия. Опасности для жителей региона нет, заверили в правительстве региона.

Напомним, 30 августа в Орловской области обезврежено сразу три БПЛА. Один из них сбил вертолет.

ИА «Орелград»