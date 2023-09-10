У орловца конфисковали автомобиль за наезд на здание

Мужчина получил строгий приговор, попавшись на пьяном вождении.

Вступил в силу и обращен к исполнению обвинительный приговор, который вынес Дмитровский районный суд Орловской области в отношении ранее не судимого местного жителя. Уголовное дело было рассмотрено в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Проще говоря, ранее данный молодой человек попался пьяным за рулем. Поскольку правонарушение тогда было совершено им впервые, его действия были квалифицированы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. В июле прошлого года дело рассмотрел мировой судья, который приговорил виновного к административному аресту сроком на 12 суток. Повторное правонарушение было зафиксировано в конце января 2023 года. Было установлено, что в 22 часа нетрезвый мужчина сел за руль своего седана марки ВАЗ-21150. Он отправился в кафе, в котором распивал спиртные напитки примерно до полуночи. Покинув заведение общепита, мужчина вновь сел за руль своего автомобиля. Он начал движение транспортного средства задним ходом по прилегающей к кафе территории и совершил наезд на соседнее здание. Тем самым мужчина совершил ДТП.

Вопреки Правилам дорожного движения, виновник не остановил транспортное средство, не включил аварийную сигнализацию и не выставил знак аварийной остановки. Вместо этого он скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, участником которого являлся. Около восьми часов утра его нашла и задержала полиция. Инспектор ГИБДД при визуальном контакте обнаружил у водителя признаки алкогольного опьянения, а именно «запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке».

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, от которого он отказался в присутствии понятых. Ехать на освидетельствование в больницу он тоже отказался. В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Также суд распорядился по вступлении приговора в законную силу вещественное доказательство по уголовному делу, а именно легковой автомобиль марки ВАЗ-21150, конфисковать на основании части 1 статьи 104.1 УК РФ.

ИА «Орелград»