В Орле с дорожного подрядчика взыскали неустойку

Заявление в суд подало казенное учреждение «Орелгосзаказчик».

Арбитражный суд вынес решение по заявлению, поданному Орловской областью в лице казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» к обществу с ограниченной ответственностью «Газ Ресурс». Эта компания зарегистрирована в Воронеже. Истец просил о взыскании 2,31 миллиона рублей неустойки, начисленной за период с 18 октября 2022 года по 22 августа 2023года по государственному контракту. Исковые требования были связаны с ненадлежащим исполнением ответчиком принятых на себя обязательств в рамках контракта.

Иными словами, спор шел о неустойке за просрочку выполнения работ. Ответчик в судебном заседании, указал, что причиной просрочки явились «выявление несоответствия объемов работ, предусмотренных контрактом и фактическим, наличие споров по устранению предписаний, затягивание приемки со стороны заказчика». Как следует из материалов дела, 20 сентября 2022 года стороны заключили контракт на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Орел – Ефремов.

Его цена составляла 31,028 миллиона рублей. Уже в августе 2023 года сторонами было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым цена контракта была снижена до 30,11 миллиона рублей. Из материалов дела следует, что подрядчиком были нарушены как промежуточные, так и сроки выполнения работ, причем часть из них на момент вынесения судебного решения так и не была сдана. Суд решил иск удовлетворить, но со снижением заявленной суммы неустойки до 300 тысяч рублей. Принимая такое решение, арбитраж учел, что «ответчиком принимались меры по надлежащему исполнению принятых на себя обязательств, которые было возможно исполнить».

ИА «Орелград»