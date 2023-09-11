Муниципальное предприятие «Ливенское» проверили аудиторы

Краткий отчет о результатах проверки обнародовала ливенская КСП.

Контрольно-счетная палата города Ливны обнародовала краткий отчет о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного коммунального предприятия «Ливенское» за 2022 год и прошедший период 2023 года. Поясним, что объектом проверки стало предприятие, спектр функций которого довольно широк. Предметом проверки стали учредительные и бухгалтерские документы, контракты и договоры, распорядительные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность, а также другие документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия за проверяемый период.

«По результатам проверки выявлен ряд нарушений, — сообщается в отчете КСП города Ливны. — Установлены нарушения положений Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», нарушения при оформлении авансовых отчетов, нарушения при начислении и выплате заработной платы работникам предприятия. Установлены и иные нарушения».

Конкретизировать информацию о выявленных нарушениях в КСП не стали, но сообщили, что по результатам проверки в адрес директора МУКП «Ливенское» уже направлено представление. Копия акта проверки направлена главе города и председателю Ливенского городского Совета народных депутатов. К слову, буквально на днях администрация города Ливны установила тарифы на услуги и работы, оказываемые и выполняемые МУКП «Ливенское».

В частности, согласно постановлению властей, установлены тарифы на сбор и вывоз уличного смета и мусора с использованием коммунальной спецтехники. Так, в летний период такая работа в дневное время оценена в 1588,22 рубля за один машино-час, в ночное время – в 1666,66 рубля. В зимний период такие же услуги днем стоят 1626,33 рубля, а ночью — 1704,78 рубля. Кстати, размер тарифа может варьироваться в зависимости от количества используемых грузчиков, которых может быть и один, и два.

ИА «Орелград»