Орловчанка получила срок за «закладку»

Девушку лишили свободы за то, что она не продавала, а покупала наркотики.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Железнодорожный районный суд города. Перед ним предстала местная жительница, уже имеющая довольно богатый криминальный опыт. Еще в 2016 году он получила три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за преступление в сфере незаконного наркооборота. Из колонии ее освободили досрочно, но в 2022 года она вновь угодила за решетку – на этот раз по обвинению в краже.

Очередное преступление девушка совершила в конце сентября 2022 года, когда только-только вышла из колонии. По материалам следствия, она отправилась в поселок Зареченский. Там, следуя инструкциям продавца, нашла тайник с «закладкой» — свертком, спрятанным в земле у основания дерева. Внутри находилось вещество массой 0,44 грамма. Впоследствии экспертиза установила, что это вещество содержит в своем составе «а-пирролидиновалерофенон», являющийся производным наркотического средства «N-метилэфедрон».

С точки зрения закона девушка незаконно приобрела без цели сбыта вышеуказанное вещество массой 0,44 грамма. Задержана она была тем же вечером. Девушка привлекла внимание сотрудников Линейного отдела МВД России на станции Орел, когда вернулась в областной центр из поездки. Ее доставили в дежурную часть. Наркотическое средство было обнаружено и изъято при личном досмотре, сверток находился в кармане брюк.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину в совершении вышеуказанного преступления, но воспользовалась положением статьи 51 Конституции РФ и отказалась от дачи показаний. Впрочем, помимо признания подсудимой своей вины, ее виновность в совершении вышеуказанного преступления была подтверждена свидетельскими показаниями. С учетом криминального прошлого орловчанка получила 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»