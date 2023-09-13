Гостиницы «Орел» и «Русь» в шестой раз выставили на торги

Городские власти не теряют надежды выручить миллиард рублей за акции.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла объявило о проведении очередных торгов по продаже 100-процентного пакета акций «Гостиничного комплекса «Орел-Отель», которые находятся в муниципальной собственности. Электронный аукцион назначен на 13 октября 2023 года. Отметим, что это будут уже шестые по счету торги. Ранее объявленные аукционы 22 апреля и 9 сентября 2021 года, 19 мая и 30 июня 2022 года, а также 5 мая 2023 года были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

Напомним также, что выручка от продажи этих акций заложена в бюджет города в качестве основного источника покрытия его дефицита. Если акции пустить с молотка снова не удастся, трудно представить, за счет чего муниципалитет будет латать казенную дыру. Год назад областному центру помог бюджетный кредит, поступивший транзитом через область из федерального центра. Но в этом году вряд ли можно уповать на подобную помощь.

Что касается условий аукциона, то они по сравнению с предыдущими торгами не изменились. В один лот включен пакет акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», или 100 процентов уставного капитала. Он состоит 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. При этом начальная цена пакета акций «ГК «Орел-Отель» установлена в размере 1,018 миллиарда рублей. Из конкурсной документации следует, что она была рассчитана на основании отчета независимого оценщика по состоянию на 30 июня 2023 года.

При этом уставный капитал АО составляет 10,823 миллиона рублей, так как он складывается из номинальной стоимости всех акций. Как отмечалось ранее, основной вид деятельности акционерного общества – обслуживание российских, иностранных граждан и групп туристов путем предоставления им для временного проживания отдельных гостиничных номеров, коек и других коммунальных услуг. При простое номеров возможно их предоставление под офисы по договорной цене.

Также предприятие может заниматься сдачей в аренду зданий и сооружений, оказанием туристско-экскурсионных услуг и рекламно-издательской деятельностью, реализацией товаров народного потребления и др. Основным имуществом ГК «Орел-Отель» являются две гостиницы – «Русь» и «Орел». Имеются также участки земли и дополнительные сооружения. В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель», как и прежде, не значится. Среднесписочная численность работников на дату проведения оценки акций составляла 87 человек. Земельные участки, расположенные под зданиями гостиниц «Русь» и «Орел», находятся в долгосрочной аренде общества. Добавим, что задаток по лоту составляет 203,65 миллиона рублей.

ИА «Орелград»