В Мценске на коммуналку и питание детей средств хватит только на девять месяцев

Об исполнении бюджета поговорили 12 сентября на заседании комитета Орловского областного Совета.

По мнению депутатов, Мценск движется по примеру Орла – в бездну. Расходы города и его доходы не соответствуют. Ввод объектов приносит не только радость, но и новое финансовое бремя. В минувшем году пришлось брать коммерческий кредит. (Его заместили бюджетным). В 2023 году Мценск снова взял 40 млн рублей под 10,02% в кредитной организации.

В общей сумме доходов городского бюджета (за восемь месяцев – 728,7 млн рублей) удельный вес неналоговых и налоговых доходов составил 23%, безвозмездных поступлений – 77%. Мценск, как и все города Орловщины, зарабатывает на НДФЛ. В составе собственных доходов это 53%. За восемь месяцев 2023 года плановые назначения по НДФЛ выполнены на 110,4%. Недобор по УСНО, земельному налогу, патентной системе, госпошлинам – 5,7 млн рублей. Начальник финансового управления администрации города Мценска Сергей Сафронов обрисовал перспективы в деталях:

«В бюджете 2023 года расходы на питание детей в детских садах, коммунальные платежи бюджетной сферы заложены на девять месяцев. Расходы на заработную плату за счет городских средств заложены на 11 месяцев, на отчисления во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда на 10 месяцев».

На 31 августа кредиторка всего 2,29 млн рублей, но она продолжит расти. Кассовый разрыв — 25 млн рублей.

«Ежеквартально на дотацию выходим», – наметил путь решения финансовых проблем Сергей Сафронов.

«Мценск будет стараться сам справиться», – парировала член правительства региона, руководитель департамента финансов администрации Орловской области Елена Сапожникова.

Чиновница пояснила, что региональной казной пока предусмотрено только 42 млн на все муниципальные образования. В первую очередь средства направляются тем, кто не может обеспечить зарплаты своим сотрудникам.

Председатель комитета по бюджету Сергей Потемкин отметил, что тема поднимается, «чтобы понять, в какой ситуации находятся города и сельские поселения». Чтобы не повторился сценарий Орла, у которого дефицит около миллиарда.

«Может, есть волшебная палочка?» – поинтересовался Сергей Потемкин.

«Нет волшебной палочки, – констатировала Елена Сапожникова. – У федерации денег нет. <…> Находим доходы и постепенно гасим».

Объем кредитов уже на уровне 1/3 собственных доходов Мценска. Город, если рассматривать его как предприятие, убыточен.

«Вы падаете в яму. Она будет растянута на несколько лет», — предрек Сергей Потемкин.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел», член бюджетного комитета Александр Грачев отметил, что мценский коммунальный МУП на грани банкротства. Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин снова припомнил туркод центра Орла, на который у федерации нашлось 200 млн рублей.

ИА «Орелград»