В Орле без горячей воды остались детсады и школа

Также пострадали многоквартирные дома.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, внезапно прекратила работать котельная, которая находится на улице Авиационной, 1. Горячая вода не предоставляется детским садам №10 и №61 и школе №6, а также жилым домам, получающим услугу от этой котельной.

В данный момент аварийная бригада АО «Орелгортеплоэнерго» проводит необходимые работы. «Ориентировочное время устранения – до 19:00 сегодняшнего дня», — заявили в городской администрации.

Кроме того, сегодня до 20 часов не будет работать котельная на улице Комсомольской, 206. Однако это отключение является уже плановым.

По этой причине до указанного времени горячей воды не будет по следующим адресам:

улица Комсомольская, дома с №192 по №206 (по чётной стороне),

Карачевское шоссе, №2, №6, №8,

проезд Садовый, №5, №7, №32,

улица Латышских стрелков, №79.

ИА «Орелград»