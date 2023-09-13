У 18-летнего орловца изъяли свыше 100 граммов конопли

13.9.2023 | 12:02 Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото Пресс-центра МВД России (иллюстративное)

Подозреваемый – житель Кромского района. Об этом сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

Известно, что коноплю обнаружили у него дома во время обыска. Верхние части наркосодержащего растения хранились в фундаменте веранды дома, а также рядом, в хозяйственной постройке. Кроме того, там нашли и уже «готовое к употреблению» наркотическое средство.

Общий вес найденного составил 103 грамма, что является крупным размером. Молодой человек рассказал полиции, что нашёл растение в лесополосе и хранил его только для собственного употребления.

В отношении парня возбудили дело по статье 228 УК РФ, часть вторая. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


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