Орловцы подали на коллекторов почти полторы сотни жалоб

Судебные приставы рассказали о борьбе с неправомерным взысканием долгов.

За 8 месяцев 2023 года в УФССП России по Орловской области поступило 137 обращений граждан по вопросам деятельности лиц, осуществляющих функции по взысканию просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о жалобах на коллекторов и иных профессиональных «сборщиков долгов». Напомним, что закон строго регламентирует такую работу, а за соблюдением законности в данной сфере следят судебные приставы.

«В основном обращения касались превышения лимита телефонных переговоров кредитора с должниками, многочисленные звонки и текстовые сообщения, а также взаимодействие с третьими лицами (членами семьи, друзьями, коллегами) без их согласия, — рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП. — Необходимо понимать, что не каждое заявление от гражданина может стать основанием для привлечения к ответственности коллектора».

Чтобы заявление было принято и по нему провели разбирательство, необходимо четко следовать определенному регламенту. В частности, жалоба не должна быть голословной, поскольку вину в совершении какого-либо нарушения следует устанавливать по конкретным фактам и доказательствам. Это означает, что заявитель должен зафиксировать факты нарушений прав со стороны коллекторов, которые надо будет представить в службу судебных приставов вместе с заявлением.

«Это могут быть сведения об абоненте и номере телефона, с которого осуществляются звонки, распечатки звонков, почтовая и электронная корреспонденция, а также фото и аудио фиксация иных нарушений, — пояснили в УФССП. — За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, прежде всего, предусмотрена административная ответственность».

Согласно приведенной статистике, в этом году в Орловской области за восемь прошедших месяцев должностными лицами УФССП было проведено 101 административное расследование, на основании которых было возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ. По результатам рассмотрения этих материалов были вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. С начала года, отмечают в ведомстве, правонарушители оплатили штрафы на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»