Прокуратуру заинтересовала типография «Труд»

Надзорное ведомство вскрыло административное правонарушение в ходе проверки.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению прокуратуры Советского района города Орла к генеральному директору АО «Типография «Труд» Юрию Горячеву о его привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 7.24 КоАП РФ. Мотивируя заявленное требование, прокуратура указала, что типографией эксплуатируется защитное сооружение гражданской обороны с нарушением норм и правил.

Согласно материалам дела, административным органом на основании поручения прокуратуры Орловской области была проведена проверка «Труда» на предмет соблюдения законодательства при распоряжении сооружениями гражданской обороны, их использования и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. Проверка прошла в июне 2023 года. Было установлено, что защитное сооружение в здании на улице Ленина не отвечает установленным требованиям.

Так, в нем не были проведены мероприятия по оценке технического состояния фильтров поглотителей, вспомогательные помещения и санузлы, не используемые в хозяйственных целях, не закрыты и не опечатаны, запорные механизмы дверей аварийных люков частично находятся в неработоспособном состоянии и др. Указанные нарушения были зафиксированы в акте проверки, после чего заместителем прокурора Советского района в отношении гендиректора типографии было возбуждено административное производство. Суд согласился с доводами прокуратуры и постановил привлечь руководителя типографии к административной ответственности в виде предупреждения. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»