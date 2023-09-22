Число погибших на орловских дорогах выросло до 41

Статистика дорожно-транспортных происшествий в регионе растет.

В Орловской области за восемь месяцев 2023 года было зарегистрировано 2856 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 422 ДТП с пострадавшими, в результате которых 41 человек погиб и 535 получили ранения различной степени тяжести. Такие оперативные данные приводит региональное Управление МВД России. Для сравнения, месяцем ранее статистика была такой: число зарегистрированных ДТП составляло 2369. Из них 352 ДТП были с пострадавшими, в них 33 человека погибли и 450 получили ранения.

Таким образом, статистика августа 2023 года выглядит довольно пугающей: восемь погибших и 85 получивших травмы. Иными словами, в среднем в августе в авариях на орловских дорогах получали ранения около трех человек в день. В связи с этим Управление МВД в своем отчете акцентирует внимание на том, что задача по снижению уровня аварийности на автодорогах области и тяжести последствий при ДТП не утрачивает своей актуальности.

Добавим, что за восемь месяцев 2023 года в Орловской области на автотрассах федерального значения произошло 94 дорожно-транспортных происшествия, на иных автодорогах вне городов и населенных пунктов – 125 ДТП. С участием несовершеннолетних с начала текущего года зафиксировано уже 59 автоаварий, в результате которых четыре ребенка, к сожалению, погибли и 58 получили ранения. Кстати, за нарушения правил перевозки детей в этом году составлено 2009 административных материалов.

ИА «Орелград»