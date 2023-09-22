В Орловской области стартовала акция по сбору книг для ЛНР

Их передадут библиотекам Троицкого района республики.

Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени Бунина и областная детская библиотека имени Пришвина дали старт акции «Читаем по-русски!» и призвали жителей Орловской области активно ее поддержать. В рамках акции организованы пункты сбора книг, которые затем будут отправлены в библиотеки Троицкого района ЛНР. Приносить книги можно до 1 ноября 2023 года, в пункты сбора.

«Приниматься будут только новые книги, затем они будут упакованы и доставлены в Центральную Троицкую библиотеку ЛНР с последующим их распределением в библиотеки района, — рассказали в «Бунинке». — Давайте все вместе сделаем так, чтобы те книги, которые знают и любят орловцы, стали доступны новым гражданам нашей страны!».

Пунктами сбора книг стали Центральные библиотеки муниципальных образований Орловской области, а в Орле они организованы на базе областной библиотеки имени Бунина, областной детской библиотеки имени Пришвина и областной специальной библиотеки для слепых имени Абашкина. Примерный список литературы для ГУ ЛНР «Троицкая районная центральная библиотека» опубликован на сайте «Бунинки», он включает в себя около 300 книг для читателей разного возраста.

В «Бунинке» напомнили о том, что в середине августа руководители орловских областных библиотек Людмила Бородина и Ирина Никашкина побывали с гуманитарной миссией в Троицком районе ЛНР. Они доставили туда около полутора тысяч экземпляров книг, собранных в Орловской области. Отсутствие в библиотеках ЛНР книг на русском языке – это реальная проблема, которую в ходе встречи отметила директор Центральной Троицкой библиотеки Наталья Марущак.

«Фонды русских книг в годы украинизации были уничтожены, — говорят в «Бунинке». — Вместо них насаждалась литература, прославляющая нацизм, пропагандирующая идеи Майдана, сеющая рознь между народами. Потому сегодня и произведения классиков, и современная русская литература, и зарубежные переводные издания, и книги детских писателей жителям Луганщины недоступны».

Единственной нитью, которая связывает сменяющиеся поколения между собой, образуя культурную традицию народа, был и остается язык, напоминают в библиотеке. Русский язык всегда был мощным средством общения, позволяющим воспитывать подрастающее поколение на принципах нравственности, гуманизма, равенства, а русская классическая литература остается непреложной художественной ценностью. Поэтому библиотекари и призывают орловцев поддержать областную акцию «Читаем по-русски!»

ИА «Орелград»