На Орловщине расширили меры поддержки участников СВО

Они касаются льгот при газификации домовладений.

Законопроект рассмотрели на сегодняшней сессии регионального парламента. Положительное решение приняли единогласно. Ранее его одобрил губернатор Андрей Клычков.

Согласно предыдущей редакции закона, льготы при газификации домовладений предоставлялись, кроме самих участников СВО, их родителям, супругам и детям (включая усыновлённых и удочерённых), но только при совместном проживании. Теперь это условие аннулировано.

Кроме того, в новой редакции областного закона льгота на оплату газификации предоставляется лицам, которые находятся на иждивении участников специальной военной операции.

Как уточняет пресс-служба губернатора и правительства области, данная мера социальной поддержки предоставляется в размере фактически понесённых затрат на газификацию домовладений. Однако компенсация не должна превышать отметки в 100 тысяч рублей за одно домовладение.

ИА «Орелград»