Орловцы могут записаться на онкоскрининг ротовой полости

22.9.2023 | 15:44 Медицина, Новости

Обследование проводится бесплатно, но по направлению.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, специалисты используют для диагностики аутофлуоресцентный стоматоскоп. Это небольшой прибор, который подсвечивает слизистую оболочку полости рта и позволяет врачу увидеть первые признаки различных патологий, в том числе, онкологических заболеваний.

Аутофлуоресцентная стоматоскопия — передовой метод, который помогает выявлять смертельные заболевания ещё на ранних стадиях, до появления видимых синдромов. Процедура безопасна и безболезненна и занимает всего несколько минут.

АФС-диагностика включена в программу обязательного медицинского страхования, поэтому её может бесплатно пройти каждый житель Орловской области старше 18 лет. Записываться на процедуру нужно заранее, в стоматологическом кабинете своей поликлиники. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Также депздрав опубликовал график работы специалистов по АФС-диагностике Орловской областной стоматологической поликлиники до конца года.

ИА «Орелград»


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