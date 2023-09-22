Орловцы могут записаться на онкоскрининг ротовой полости

Обследование проводится бесплатно, но по направлению.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, специалисты используют для диагностики аутофлуоресцентный стоматоскоп. Это небольшой прибор, который подсвечивает слизистую оболочку полости рта и позволяет врачу увидеть первые признаки различных патологий, в том числе, онкологических заболеваний.

Аутофлуоресцентная стоматоскопия — передовой метод, который помогает выявлять смертельные заболевания ещё на ранних стадиях, до появления видимых синдромов. Процедура безопасна и безболезненна и занимает всего несколько минут.

АФС-диагностика включена в программу обязательного медицинского страхования, поэтому её может бесплатно пройти каждый житель Орловской области старше 18 лет. Записываться на процедуру нужно заранее, в стоматологическом кабинете своей поликлиники. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Также депздрав опубликовал график работы специалистов по АФС-диагностике Орловской областной стоматологической поликлиники до конца года.

ИА «Орелград»