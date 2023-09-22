Во Мценске ремонт автомобиля включили в программу благоустройства

Удивительный факт в ходе проверки вскрыла городская КСП.

Контрольно-счетная палата Мценска проверила реализацию муниципальной программы «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска» на 2022 год и выявила крайне необычный факт. Из отчета КСП следует, что в указанной программе в рамках организации озеленения и содержания зеленых насаждений было предусмотрено… мероприятие по выплате возмещения ущерба на ремонт автомобиля в результате падения на него дерева. Причем речь шла о сумме в 357 тысяч рублей.

Оказалось, что ранее автовладелец засудил местные власти за дерево, упавшее на его машину. И чиновники не нашли ничего лучше, кроме как включить исполнение решения суда в целевую программу озеленения города. Данный факт не укрылся от внимания аудиторов. Они подняли документацию и установили, что администрацией Мценска ранее был принят «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». Согласно ему, муниципальная программа — это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Целью программы благоустройства и содержания общественных территорий города Мценска является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения, отвечающей современным требованиям. Согласно постановлению администрации Мценска, реализация программных мероприятий должна «позволить улучшить общее состояние зеленого фонда города». Про ремонт автомобилей, поврежденных по недосмотру чиновников, в программных целях ничего не говорится.

«Таким образом, мероприятие по возмещению ущерба на ремонт автомобиля в результате падения на него дерева муниципальной программы «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска» не влияет на эффективное достижение целей муниципальной программы в рамках задачи по организации озеленения и содержания зеленых насаждений. Неэффективные расходы бюджетных средств города Мценска составили 357 902 рубля», — заключает КСП.

ИА «Орелград»