В Орле станет труднее ездить по улице Городской

Здесь будут идти ремонтные работы.

Они продлятся практически до конца года – до 30 декабря. В связи с этим движение транспортных средств в местах и во время проведения работ будет ограничиваться.

На проезжей части будет появляться спецтехника, которая будет препятствовать свободному проезду другого транспорта. Об этом сообщили в администрации Орла.

Отметим, что работы будут вестись на участке между перекрёстками с Линейной и Пойменной. Это достаточно большой отрезок длиной около 1 километра 300 метров, практически, основная часть улицы.

«Рассчитываем на ваше понимание!», — заключили в пресс-службе мэрии.

ИА «Орелград»