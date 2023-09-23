На соцподдержку орловцев выделят 46 миллиардов рублей

Правительство региона обновило параметры государственной программы.

Глава региона Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства Орловской области от 2 октября 2019 года № 556 об утверждении государственной программы «Социальная поддержка граждан». Поправки внесены в целях эффективного использования бюджетных ассигнований. По сути, вся программа, состоящая из целого ряда подпрограмм, была актуализирована с учетом и новых задач, и новых объемов финансирования. Поясним, что объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования программы, рассчитанный в ценах соответствующих лет, теперь предусматривается в размере 46,205 миллиарда рублей, в том числе из областного бюджета – 30,337 миллиарда. Федеральный бюджет добавит 15,862 миллиарда рублей, государственные внебюджетные фонды – 5,47 миллиона. Программа получилась очень объемной, в нее включены сотни целей, задач и мероприятий.

Главной целью является повышение уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке жителей Орловской области, имеющих право на предоставление таких мер, пособия и компенсации в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Кроме того, власти региона держат курс на обеспечение доступности и повышение качества социального обслуживания населения. Достижение целей планируется за счет реализации подпрограмм.

Последние предусматривают формирования эффективной системы социальных выплат, стимулирование увеличения количества многодетных семей, повышение рождаемости, рост качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, повышение социального престижа семейных ценностей, сохранение традиций чествования ветеранов и участников Великой Отечественной войны, повышения уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, поддержку участников СВО и членов их семей и многое другое.

ИА «Орёлград»