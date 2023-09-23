Более 300 квартир под Орлом ожидают приватизации

В Ливенском районе оценили работу с муниципальным имуществом.

Как сообщила администрация Ливенского района, вопрос предоставления муниципальных услуг в области имущественных и земельных отношений стал одним из ключевых на прошедшем рабочем совещании. С докладом выступил начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Сергей Грешников. Он сообщил, что управление предоставляет 21 муниципальную услугу, а учет имущества района осуществляется путем ведения муниципального реестра.

«Сведения об объектах учета, содержащихся в реестре, носят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из него, — доложил Сергей Грешников. — В рамках предоставления муниципальных услуг, на основании обращений физических, юридических лиц, судебных инстанций за [неполные] 9 месяцев 2023 года специалистами управления подготовлено и предоставлено 253 выписки из реестра муниципального имущества Ливенского района».

По его словам, выписки необходимы для постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества с целью дальнейшего признания права собственности юридическими и физическими лицами в судебном порядке. Затронул докладчик и тему приватизации жилья, стартовавшую еще в начале 1990-х годов, но до сих пор не прекращенную. Он напомнил о том, что приватизация жилых помещений представляет собой бесплатную передачу в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде. Правом на приватизацию квартиры обладают граждане, которые занимают ее по договору социального найма.

«За 9 месяцев 2023 года правом бесплатной передачи жилого помещения в собственность воспользовались 24 гражданина, ими было приватизировано жилых помещений общей площадью 945,3 квадратных метров, — пояснил Грешников. — 306 квартир остаются не приватизированными. Для сравнения в 2022 году было приватизировано 15 жилых помещений общей площадью 722,3 квадратных метра, в 2021 году приватизировано 19 жилых помещений общей площадью 815,8 квадратных метра. За прошедший период 2023 года выдано 32 справки о неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации муниципальных жилых помещений».

ИА «Орелград»