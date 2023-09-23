В Орле крупнейшими финансовыми инвесторами стали торговцы

Активность и объёмы инвестирования в регионе оценили в Орелстате.

В Орловской области в первом полугодии 2023 года общий объем финансовых вложений организаций составил 137,1 миллиарда рублей. В их числе долгосрочные финансовые вложения составили 108,5 миллиарда рублей, или 79,1 процента от общего объема, а краткосрочные – 28,6 миллиарда рублей, или 20,9 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. В ведомстве отмечают, что озвученная статистика не учитывает субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, а также иные финансовые организации, которые не занимаются кредитованием.

«Наибольшую долю в объеме финансовых инвестиций за январь-июнь 2023 года составили вложения организаций оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 85,4 процента, — говорится в информации Орелстата. — Инвестиции в нефинансовые активы в первом полугодии 2023 года по организациям (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 15,2 миллиарда рублей, из них 94,2 процента приходилось на инвестиции в основной капитал».

К слову, о последних: в первом полугодии 2023 года на развитие экономики и социальной сферы Орловской области было использовано 21,07 миллиарда рублей. Затраты организаций на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства в отчетном периоде времени составили 689,9 миллиона рублей. Для сравнения, в первой половине 2022 года они составляли 387,6 миллиона рублей. Отметим, что и эти данные приведены без учета малого бизнеса и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

ИА «Орёлград»