В Орле бюджет на 2024 год обсудят всем миром

Публичные слушания в октябре проведет облсовет.

Орловский облсовет народных депутатов распорядился о назначении публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Напомним, такие мероприятия проводятся в обязательном порядке ежегодно. Президиум Орловского облсовета постановил провести их 24 октября 2023 года. Слушания пройдут в Круглом зале здания администрации Орловской области, начало мероприятия запланировано на 10 часов.

Уже создана рабочая группа по подготовке публичных слушаний. Ее руководителем стал Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов. В состав также включены другие депутаты, включая двух недавних кандидатов в губернаторы Светлану Ковалеву и Владислава Числова, и члены аппарата облсовета. Контроль за исполнением постановления возложен на парламентский комитет по бюджету, налогам и финансам.

Кстати, на прошлой неделе на его заседании был презентован проект внесения поправок в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». По словам руководителя областного департамента финансов Елены Сапожниковой, изменениями предполагается рост ожидаемых поступлений по доходам на 2,333 миллиарда рублей. В результате изменений доходная часть бюджета составит 53,706 миллиарда. Налоговые и неналоговые доходы составят 30,959 миллиарда рублей.

«Целевые безвозмездные поступления в целом сокращаются с 23,178 до 22,746 миллиарда рублей, при этом поступления из федерального бюджета уменьшены на 924,3 миллиона рублей, — пояснила Елена Сапожникова. — Это связано в основном с переносом основного объема средств на достройку и обеспечение оборудованием Многофункционального медицинского центра с 2023 года на 2024-2025 годы в сумме 2,756 миллиарда рублей».

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ИА «Орелград»