Орловец сдал машину своего знакомого на металлолом

Ущерб оценили примерно в 100 тысяч рублей.

Преступление произошло в Заводском районе Орла. Настоящий хозяин автомобиля находился в отпуске и отсутствовал в городе. Когда он вернулся домой, то не нашёл собственную машину на её месте.

После этого мужчина обратился в полицию. Вскоре сотрудники установили подозреваемого. Им оказался 24-хлетний знакомый потерпевшего.

Предварительно установлено, что молодой человек воспользовался отсутствием хозяина машины и пришёл к человеку, который присматривал за имуществом отдыхающего. Злоумышленник заявил, что владелец транспортного средства, якобы, разрешает ему пользоваться автомобилем, и попросил ключи от автотехники.

Завладев машиной, он уехал восвояси, но в пути произошла поломка. Тогда он вызвал эвакуатор и доставил автомобиль на пункт приёма металла. Его незаконная выручка составила около 20 тысяч рублей.

Полиция оценила нанесённый ущерб в 100 тысяч. В итоге в отношении орловца возбудили уголовное дело по статье «кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»