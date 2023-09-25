В Орле задержали человека, следившего за «Бригадой Катукова»

Об этом заявил командир дружины Денис Орлов.

По его словам, это произошло накануне во время очередной тренировки участников народной дружины. Подозрительный человек, приехавший на место на личном транспорте, вёл разведку, в том числе, с использованием беспилотника квадракоптерного типа (с системой FPV).

Дружинники задержали мужчину и передали сотрудникам ФСБ и МВД. При первичном досмотре у него обнаружили макет пистолета для страйкбола, а также дрон-камикадзе и систему управления им.

Позднее личность гражданина была установлена. Оказалось, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Как стало известно позднее, ранее в отношение задержанного гражданина было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Кроме того, Орлов сообщил, что в информационном пространстве появились публикации «сомнительных источников с криминальным прошлым» о деятельности народной дружины. «Прошу всех быть бдительными, о всех подозрительных лицах сообщать в компетентные органы, а также доверять лишь официальным источникам передачи информации», — заключил Орлов.

ИА «Орелград»