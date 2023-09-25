Орлу отремонтируют в долг улицу Городскую

Подрядчик начнет работы без аванса и лимитов финансирования.

Вопрос об определении единственного подрядчика без проведения конкурсных процедур рассмотрели на заседании правительства региона 25 сентября. Руководитель департамента дорожного хозяйства Орловской области Алексей Субботин пояснил, что есть решение Советского районного суда о понуждении городских властей к действию: дорожное полотно улицы Городской должны привести в нормативное состояние. Уже готова проектно-сметная документация, она прошла необходимую экспертизу. Чтобы не упустить подходящие погодные условия, нужно отказаться от конкурентных процедур выбора подрядчика, подчеркнул чиновник.

Администрацией Орла было предложено ООО «РБК СТРОЙИНВЕСТ». Компания справилась с ремонтом дворов в Советском районе, хорошо показала себя на территории других субъектов в дорожном строительстве, пояснил мэр Юрий Парахан. Тем более еще шесть компаний, к которым обращались чиновники, отказались приняться за работу из-за загруженности на других объектах. В настоящий момент сотрудники ООО «РБК СТРОЙИНВЕСТ» уже приступили к демонтажу бордюров и валке деревьев, доложил Парахин. Срок сдачи объекта – 5 мая 2024 года. При этом все основные работы подрядчик попытается сделать максимально быстро. Оплату же получит только в следующем году, подчеркнул мэр.

Напомним, ООО «РБК СТРОЙИНВЕСТ» (зарегистрировано в Москве в 2017 году, учредитель и директор – Владислав Рудаков) в июне 2023 года получило контракт на 300 млн рублей на ремонт дворов аналогично – без проведения торгов.

ИА «Орелград»