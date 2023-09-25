В Орловской области завершилась операция МВД «Мак»

Из незаконного оборота изъяли около 8 килограммов наркотиков.

Об итогах ежегодной операции сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области. Напомним, что её главной целью является борьба с незаконным распространением наркотических средств именно растительного происхождения. Также мероприятие направлено на ликвидацию очагов произрастания наркосодержащих растений.

В этом году в рамках операции выявлено 60 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято 7,9 килограмма наркотических средств. Из них только 33 грамма относятся к синтетическим наркотикам, остальное — это вещества растительного происхождения.

Также сотрудниками полиции выявлено и уничтожено 28 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 1524 квадратных метра.

Уголовные дела, в основном, возбуждены по антинаркотической 228 статье УК РФ. Однако два дела заведены в рамках отдельной 231 статьи («незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Кроме того, полицией составлено 57 протоколов об административных правонарушениях, связанных с наркотиками.

ИА «Орелград»